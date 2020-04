Il segreto anticipazioni: il ritorno di Francisca per ora avvolto da un alone di mistero

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 29 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Avrete visto che in questi giorni ci sono stati dei ritorni in paese, come quello di Matias che ha sconvolto la vita di Marcela ma anche quella di Tomas. Il giovane figlio della marchesa non sa come comportarsi ma a complicare le cose c’è anche sua madre: ha scoperto la relazione e non vuole in nessun modo che lui continui a stare con Marcela. Ma non finisce qui: nelle prossime puntate vedremo anche un altro ritorno dal passato. E’ quello di Donna Francisca: ma perchè la donna si sta nascondendo e che cosa vuole?

Vediamo le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 APRILE 2020

Marta e Adolfo si toccano e c’è una forte attrazione tra loro, più che con la sorella Rosa. Adolfo si innamora del maggiore dei Solozábal, ma lei scappa maledendo il suo comportamento, delusa anche del fatto che sua sorella potrebbe soffrire per quanto accaduto.

Rosa la affligge con le domande, ma Marta prova a invitare sua sorella a dimenticare quanto successo.Più tardi, Marta confessa a Manuela: la sua attrazione per Adolfo è molto grande, specialmente quando ha cercato di impedirle di andarsene.

Ignacio e Ramón parlano delle rivolte pericolose che si stanno verificando a Bilbao. Urrutia e Solozábal concordano di condividere questa brutta notizia con le ragazze, mentre Urrutia non sa come affrontare la ribelle Alicia. Ignacio informa le sue figlie che trascorreranno l’inverno in città e sarà impossibile per loro tornare a Bilbao. Marta ha finito le scuse per non vedere più Adolfo.

Matías saluta Tomas, ignorando che ha una relazione con sua moglie. Nel frattempo, Carmela chiede a sua madre se Matías è tornato. È sorpresa e la verità è che Matías trascorre sempre meno tempo a casa. Mauricio vede come Marcela è cambiata in questi ultimi giorni e visto che lui è uno dei pochi a esserle rimasto vicino in questi anni, le chiede spiegazioni. Marcela quindi le parla del rapporto che ha ora con suo marito.

Adolfo confessa a Tomás che il suo appuntamento con Marta è stato molto emozionante e da allora non ha smesso di pensare a lei. Il giovane è molto nervoso quando se lo ricorda. È incredibilmente colpito da Marta e riconosce che gli ha fatto una profonda impressione.

Marqueda appare davanti alla Marchesa con la scusa di alcune fatture, ma quello che vuole davvero è passare del tempo con lei. I due ancora una volta si stuzzicano visto che questa relazione è segreta ma entrambi sembrano non poterne fare a meno.

Nel frattempo, Antoñita e la marchesa aspettano con impazienza l’ospite che occuperà il Padiglione: questa è Francisca Montenegro.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 29 aprile 2020.