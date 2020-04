Una vita anticipazioni: Ramon lascia il carcere, Telmo torna ad Acacias 38

Che cosa si nasconde nel passato dal quale la moglie di Samuel vuole sfuggire, che cosa le è successo davvero e qual p il significato della cicatrice che ha sul ventre? Non mancano mai i colpi di scena ad Acacias 38 e nelle prossime puntate ne vedremo ancora delle belle. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 29 aprile 2020 ci rivelano quello che sta per accadere nel quartiere più movimentato di Spagna. Avrete visto che Ursula e Samuel hanno avuto la sensazione di essere spiati…Bene stava succedendo davvero. Sono passati ben dieci anni da un addio illustre ad Acacias 38 ma la persona che è tornata vuole vendetta e giustizia. Chi è? Parliamo ovviamente di Telmo. Come ricorderete, il giorno in cui Celia è morta, Lucia stava scappando dopo aver scoperto che Telmo le aveva rubato tutto. In realtà il sacerdote non aveva fatto nulla ma era stato imbrogliato. Lucia però non aveva voluto credere alla sua buona fede e tra i due era tutto finito.

Sono passati dieci anni e c’è un motivo per il quale Telmo è tornato da Lucia…Nelle nostre anticipazioni scoprirete il perchè, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 APRILE 2020

Per dieci anni Ramon ha rifiutato di vedere le immagini della piccola Milagros che vive in Francia con Victor e Maria Luisa. Ma finalmente dopo tutto questo tempo ha accettato una foto che suo figlio gli ha portato e ha visto quanto la bambina sia cresciuta e quanto sia bella. Non la vede da dieci anni e per Milagros suo padre è praticamente un estraneo.

La famosa cantante tornata dall’Argentina ha deciso di organizzare una festa e per l’occasione anche Rosina è tornata a indossare gli abiti da gran signora!

Liberto sembra essere il solo pronto ad accogliere sia Samuel che sua moglie come si deve. La donna trova per qualche istante la giusta serenità nonostante quello che è successo alla merenda. Arriva finalmente la risposta alla richiesta di Antonito: Ramon potrà avere l’indulto e potrà quindi lasciare il carcere!

Anche Lucia si rende conto che c’è qualcuno che la sta spiando ma non immagina neppure chi possa essere e presto anche per lei una sorpresa. Sarà gradita?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 29 aprile 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.