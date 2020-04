Beautiful anticipazioni: Thomas vuole Hope a tutti i costi, sarà sua?

Thomas ha ben capito su quali corde deve puntare per ottenere l’attenzione di Hope ed è interessato più che mai a fare in modo che la donna si fidi di lui e gli racconti tutto della sua relazione con Liam. Ma che cosa vuole ottenere Thomas e perchè è così ossessionato da Hope? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 30 aprile 2020. Una nuova puntata di Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 e sarà ancora una volta imperdibile! Oltre 3 milioni di italiani davanti alla tv per seguire le vicende dei protagonisti della soap! Cosa succederà nelle prossime puntate? Iniziamo con la trama di domani, ecco le ultime notizie per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 APRILE 2020

Mentre Quinn mette in guardia suo figlio da certi atteggiamenti di Sally, e mette in guardia anche la ragazza invitandola a non giocare con il fuoco, Thomas sfrutta tutte le informazioni che ha su Hope a suo vantaggio. Ed è pronto a fare il possibile per conquistarla. Decide quindi di giocare ancora una volta con i sentimenti di Hope ben sapendo quanto nelle ultime settimane si sia legata a Douglas. Thomas quindi per l’ennesima volta le dice che suo figlio si è così affezionato a lei da considerarla quasi una seconda mamma. Il piano di Thomas è chiaro: vuole che Hope stacchi e rompa definitivamente con Liam per poi provare a insinuarsi nella sua vita. Ma perchè è così ossessionato da Hope e che cosa vuole davvero da lei? Ne è innamorato o sta tramando contro tutti e tutto?

Liam invece dimostra di essere davvero innamorato della sua Hope e ci prova in tutto e per tutto a far funzionare le cose ma la ragazza non vuole sentire ragioni.

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo!