Il segreto anticipazioni: Francisca è tornata, ma perchè continua a nascondersi? Il piano

Francisca Montenegro è tornata! La donna si sta nascondendo davvero come pensava Raimundo a Puente Viejo ma non si è fatta trovare. Il motivo? Al momento non è dato saperlo. Ma per scoprire le ultime news da Puente Viejo, ecco per voi le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda domani 30 aprile 2020 su Canale 5. Come avrete visto, Francisca ha chiesto aiuto a Isabella perchè la marchesa è una cugina del suo defunto primo marito. Ed è per questo che ha chiesto a lei massima discrezione: nessuno deve sapere che Francisca è a Puente Viejo!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 APRILE 2020

Antoñita è stupita dal portamento della nuova ospite e dalla sua eleganza. Adolfo e Tomás avvertono di nuovo sua madre che la sicurezza delle miniere deve essere rafforzata, per evitare una rivolta da parte dei lavoratori.

Marta cerca in tutti i modi che suo padre cambi idea e che possano tornare a Bilbao il prima possibile. Ma Ignacio teme per la loro sicurezza e preferisce rimanere in città. Carolina rimprovera di nuovo Pablo per la paura di dire la verità a suo padre.

Nel frattempo, Marta parla con Manuela e la convince a non raccontare la storia d’amore tra Rosa e Adolfo. Manuela sente che Marta soffre molto per questo problema, ma assicura che almeno per ora, nessuno saprà nulla di quanto sta succedendo.

Tomas ribadisce che Matías non merita l’amore di Marcela, pensa che lui non l’abbia amata abbastanza mentre invece in questi anni, le cose sono molto cambiate e Marcela ha provato qualcosa di forte per lui.

Alicia consiglia a Matías di incontrarsi con i minatori per chiedere sicurezza nelle miniere. Mauricio, al suo arrivo a casa, rimprovera Marcela.

Urrutia e sua moglie, nel frattempo, cercheranno di convincere la figlia Alicia a dire loro cosa farà in futuro: la ragazza, che è in realtà a capo di una possibile rivolta, chiede di avere del tempo. Francisca è tornata ma continua a nascondersi e non vuole che si sappia della sua presenza in paese. Ma cosa sta tramando?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 30 aprile 2020 su Canale 5.