Beautiful anticipazioni, Zoe scopre la verità su Flo: il segreto è a rischio

Si va in onda anche il primo maggio! Domani Beautiful ci aspetta con una nuova puntata da non perdere, che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano direttamente da Los Angeles. E come sempre ecco per voi la trama della puntata di Beautiful di domani 1 maggio 2020. Come inizia questo nuovo mese? Lo scopriamo con le news che ci rivelano come Flo sia ancora indecisa sul da farsi. Sa che deve dire la verità a Hope in merito allo scambio di culla, alla sua piccola ma non ne trova il coraggio. Ha paura che per lei si potrebbero spalancare le porte del carcere. Nel frattempo Thomas si insinua nella vita di Hope. Liam crede che tra lui e sua moglie le cose stiano migliorando ma si sbaglia, e anche di grosso…

Vediamo quindi quello che accadrà domani. Beautiful ci aspetta anche il primo maggio 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 MAGGIO 2020

Flo non ha ancora detto nulla a Hope della sua piccola Beth e per il momento il segreto è al sicuro. Zoe viene a sapere chi è davvero Flo e resta sconvolta dalla rivelazione. Sa che la ragazza è una Logan e immagina che il segreto possa essere adesso a rischio. Fino a quando Flo terrà la bocca chiusa? E che cosa ne sarà di lei e di suo padre? Zoe è davvero molto preoccupata per quello che sta succedendo e non sa che cosa fare.

Nel frattempo ci sono grandi notizie per Katie e Bill. L’imprenditore infatti le ha chiesto di diventare di nuovo sua moglie. Ci prepariamo a un nuovo matrimonio a Los Angeles? Sembrerebbe proprio di si…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 1 maggio 2020 su Canale 5. A seguire domani regolarmente in onda sia Una vita che Uomini e Donne.