Il segreto anticipazioni: Marcela vuole sapere da Matias la verità la suo marito nasconde tutto

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il primo maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Il primo maggio infatti andrà in onda una puntata della soap. Anche se in Italia si festeggia, la programmazione di Canale 5 non cambia. Andranno in onda Beautiful, Una vita, Uomini e Donne, Il segreto e anche Pomeriggio Cinque con una nuova puntata in diretta. Sarà un primo maggio anomalo per tutti!

Ma che cosa sta succedendo e che cosa succederà a Puente Viejo ? Lo scopriamo con le anticipazioni della prossima puntata, ecco la trama di domani 1 maggio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 MAGGIO 2020

Il Capitano Huertas parla con Ignacio e lo avverte che qualcuno sta portando i minatori verso una rivolta: potrebbero esserci anche scioperi inaspettati…

Ignacio confessa alle sue figlie la verità su come è finito confinato a Puente Viejo. C’è stato un grande incidente a Bilbao e l’azienda di famiglia non ha voluto compensare equamente le vittime. Ma ha deciso di pagarlo giusto e ha accettato.

Rosa aspetta Adolfo per un nuovo appuntamento. Pablo ha meditato sulla situazione e dice a Carolina che confesserà la verità della sua relazione con Ignacio quando sarà già andato ai militari, attraverso una lettera.

Tomás, Adolfo e il caposquadra, premono la marchesa per rafforzare la sicurezza delle miniere. Mentre lo sciopero dei lavoratori è già in atto, la marchesa cerca di chiedere aiuto a Mauricio, ma le suggerisce solo di dialogare per affrontare il problema ed evitare che la situazione si faccia ancora più difficile da gestire.

Marcela affronta Matías e gli chiede cosa sta facendo. Sospetta che le rivolte dei minatori siano state causate da lui. E ha ragione, Matías e Alicia si incontrano con i rappresentanti dei pozzi e li incoraggiano a unirsi allo sciopero. Alicia confessa a Matías che i suoi genitori la spingono a continuare gli studi, ma lei vuole solo combattere per i diritti dei lavoratori. Matías lo avverte che una buona formazione può essere più preziosa perché puoi combattere i ricchi e che quindi forse non dovrebbe lasciare gli studi…

Francisca e Marquesa parlano dei loro affari e l’interesse della Montenegro nel recuperare la Casona è molto chiaro. Francisca si confida con la sua parente e le dice che sente molto la mancanza di Raimundo ma deve fare questa cosa da sola, e poi dopo, avrà modo di spiegare tutto a suo marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 1 maggio 2020.