Una vita anticipazioni: Ramon libero, anche Telmo torna ad Acacias 38

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 1 maggio 2020. Nonostante il giorno di festa, la soap di Canale 5 ci aspetta regolarmente in onda. A seguire tra l’altro vedremo anche una nuova puntata di Uomini e Donne…

Cosa sta accadendo ad Acacias 38 e che cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Come avrete visto per Telmo è arrivato il momento di tornare in città per chiarire una volta per tutte quello che è successo 10 anni prima. L’ex sacerdote non ha truffato Lucia ma è stato vittima di una truffa e vuole che la donna lo sappia…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 MAGGIO 2020

Rosina sembra essersi presa un bello spavento. Ha creduto che Casilda fosse stata uccisa ma la ragazza sta bene. Nel frattempo Susana e Felicia cercano di parlare con Felipe per dimostrargli tutta la loro solidarietà. Hanno saputo della possibile scarcerazione di Ramon ma si vogliono schierare dalla parte dell’avvocato, affinchè la memoria di Celia non venga tradita…Nel frattempo però Ramon torna a casa. Lolita è felicissima di poterlo abbracciare e di mostrare a suo suocero tutto quello che hanno costruito in questi dieci anni…

Telmo tornato ad Acacias 38 decide di parlare con Felipe e gli spiega quello che è successo davvero. Lucia intanto si confronta con Ursula per cercare di capire cosa sia meglio fare. Anche la Dicenta incontra il sacerdote che però a quanto pare ne ha anche per lei. L’accusa di non aver preso le sue difese di essersi anzi, schierata dalla parte di chi lo stava ingannando…

Lucia vorrebbe avere un faccia a faccia con Telmo ma secondo Ursula non è il caso di incontrare l’uomo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 1 maggio 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.