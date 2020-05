Una vita torna domenica: il ritorno di Ramon ad Acacias 38. Lucia perdona Telmo?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Intanto iniziamo col dirvi che la prossima puntata di Una vita andrà in onda su Canale 5 il 3 maggio 2020. Si torna domenica pomeriggio. Secondo quella che è la guida Mediaset per domenica, Una vita andrà in onda al posto di Beautiful.

Facciamo il punto della situazione: come avrete visto Ramon ha ottenuto la libertà ed è tornato ad Acacias 38. Ovviamente Felipe non l’ha presa bene e prova a portare dalla sua parte alcuni abitanti del quartiere. Ma Ramon non è la sola persona rientrata ad Acacias 38. Infatti anche Telmo è tornato in quartiere…Lucia non sa cosa fare ma ha scoperto, a dieci anni di distanza dai fatti, che Telmo non le ha mentito e che non ha rubato nulla ma che è stato ingannato…Telmo adesso vuole vendetta e punta il dito anche contro Ursula: che cosa sapeva la Dicenta del grande inganno?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 3 MAGGIO 2020

Cinta arriva ad Acacias 38 e parla con i suoi genitori di quello che è successo negli ultimi mesi. Entrambi sembrano essere felici di rivederla di nuovo in mezzo a loro. Ursula ha un duro faccia a faccia con Telmo che a quanto pare sospetta qualcosa…

Mentre Fabiana e le altre domestiche sospettano che la moglie di Samuel sia in qualche modo immischiata in traffici illeciti e abbia molti scheletri nel suo armadio, Carmen si schiera dalla sua parte e la difende in ogni occasione.

Antonito e Lolita sembrano essere molto felici per il ritorno di Ramon ad Acacias 38 ma devono fare i conti anche con chi non vuole più avere nulla a che fare con lui. Fabiana si schiera dalla parte di Ramon, anche lei crede che l’uomo non abbia fatto nulla a Celia. Ma scopriremo che cosa è successo davvero in quella maledetta casa?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 3 maggio 2020 su Canale 5.