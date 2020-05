Beautiful torna lunedì le anticipazioni: Katie rifiuta Bill, lui si consola con un’altra

Beautiful questa settimana non andrà in onda alla domenica. L’amatissima soap di Canale 5 ci aspetta infatti il 4 maggio 2020 con una nuova puntata da non perdere. Che cosa accadrà nell’episodio di lunedì? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che sta per succedere a Los Angeles! A proposito di Stati Uniti, anche oltreoceano sta succedendo qualcosa di clamoroso! Due giorni fa è infatti andata in onda l’ultima puntata inedita di Beautiful. La soap in queste settimane stava registrando record di ascolti ma oltre un mese fa sono state sospese le registrazioni delle nuove puntate. Come è quindi accaduto in Italia con Un posto al sole e Il Paradiso delle signore, anche in America succede lo stesso con Beautiful.

Ma torniamo a noi…Avrete visto che Bill ha deciso di fare un passo importante . Rendendosi conto del legame speciale che esiste tra lui e Katie, ha deciso di chiedere alla Logan di tornare a essere una famiglia, parlando di matrimonio. Ma la risposta di Katie non è forse quello che Bill si aspettava…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 4 MAGGIO 2020

Katie ha rifiutato la proposta di matrimonio di Bill a quanto pare non se la sente di diventare sua moglie. Ne parla con Brooke raccontando a sua sorella quanto è successo e sembra essere anche molto dispiaciuta. Bill però a differenza di quanto Katie possa aspettarsi, ha preso bene la notizia, anzi forse più che bene e ha già trovato un modo per consolarsi. Serve una donna che sappia apprezzare le sue doti e in Shauna pare averla trovata. Inizia una nuova storia d’amore tra i due?

Appuntamento a lunedì per scoprire quello che succederà. Domani Beautiful non va in onda. Ma ci saranno sempre le soap nella domenica di Canale 5. Al posto di Beautiful infatti vedremo Una vita in onda alle 14.