Il segreto anticipazioni: Matias tratta con Adolfo ma Isabel non ci sta. Francisca trama nell’ombra

Il segreto torna in onda il 4 maggio 2020 con una nuova puntata da non perdere. E non potevano mancare le nostre anticipazioni: cosa succederà nella puntata di lunedì 4 maggio 2020? Le ultime news arrivano da Puente Viejo e ci raccontano che Don Ignacio ha deciso di trattare con Isabel per quello che riguarda la miniera e anche Matias deve incontrare i figli della marchesa in quanto rappresentate dei minatori e dei loro diritti. Che cosa succederà? Ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 MAGGIO 2020

Ignacio cerca di convincere Isabel a raggiungere un accordo con i minatori, ma rifiuta e decide di andarsene. Encarnación e Urrutia non possono essere più felici perché la loro figlia Alicia ha detto loro che riprenderà i suoi studi in commercio. Carolina e Pablo decidono di promettersi amore prima del loro addio.

Il flirt di Marta e Ramón raggiunge le orecchie di Manuela, che si arrabbia con la giovane donna e censura il gioco che sta facendo con la giovane revisore dei conti. Urrutia dice al suo capo che le risorse saranno esaurite a breve. Pablo è pronto per partire ma a quanto pare c’è solo Manuela per i saluti…

Matías parla con Marqueda e cerca di negoziare ma lo avverte che se gli operai non tornano al lavoro, non avrà più la possibilità di negoziare. Francisca consiglia a Isabel di non perdere posizioni in merito alla trattativa con i minatori. Matías e Adolfo concordano di ridurre i torni a 8 ore, con un aumento del 5%, ma chiede di annullare lo sciopero.

La marchesa decide di convocare Matias a L’Avana. Inaspettatamente interrompe tutte le trattative e gli dà un elenco con 20 nomi che verranno licenziati. Marcela suggerisce al suo amante di non mettersi in mezzo alle trattative e di lasciare che se ne occupi suo fratello.

Matías racconta ad Alicia dei progressi nei negoziati e coglie l’occasione per confessare di essere tornata a studiare. I due sono molto uniti e credono davvero tanto nella battaglia che stanno portando avanti…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di doma