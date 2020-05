Una vita anticipazioni torna domenica, le anticipazioni: Telmo a caccia di verità, Mateo è suo figlio?

Siamo giunti alla puntata 967 di Acacias 38 e arrivano le nostre anticipazioni. Una piccola precisazione però prima di iniziare: Una vita andrà in onda domani, domenica 3 maggio 2020 su Canale 5, al posto di Beautiful. La vedremo quindi intorno alle 14. E adesso torniamo ad Acacias 38 con le ultime notizie: avrete visto tutti che Telmo è tornato per ribadire a tutti la sua innocenza. Ha conosciuto subito il figlio di Lucia: avrà qualche dubbio sul fatto che il bambino possa essere suo figlio? Felipe non ha gradito in nessun modo la notizia del ritorno di Ramon in libertà ma per il marito di Trini è arrivato il momento di lasciare il carcere. Scopriamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di domani, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 3 MAGGIO 2020

Telmo non capisce per quale ragione Ursula non gli abbia mai raccontato dell’esistenza di Mateo nelle varie lettere che gli ha scritto per aggiornarlo sugli sviluppi di calle Acacias. L’ex prelato chiede così spiegazioni alla perpetua, concentrando il suo discorso anche su Eduardo Torralba, il dispotico marito di Lucia. Dopo questo incontro Ursula parla anche con Lucia di tutto quello che sta succedendo, molto preoccupata per le sorti della sua signora.

Bellita e Josè Miguel cominciano ad adattarsi alla vita del quartiere. I due coniugi Dominguez si mostrano dunque al settimo cielo quando ricevono la visita inaspettata della loro figlia Cinta, che comunica loro di doversi trattenere per un periodo ad Acacias per via di una strana forma di epidemia influenzale che è scoppiata nel collegio in cui studia ( incredibile anche ad Acacias si parlerà di epidemia e quarantena in questo momento storico).

Per Ramon è arrivato il momento di tornare a casa. Viene accolto da Antonito che gli mostra tutto quello che è cambiato in questi dieci anni.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 maggio 2020 su Canale 5.