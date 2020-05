Una vita anticipazioni: il confronto tra Telmo e Lucia 10 anni dopo, torneranno insieme?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 4 maggio 2020? Dopo l’episodio di domenica, dovrebbe andare in onda domani su Canale 5, come sempre alle 14,10 una nuova puntata della soap spagnola, dovremmo vedere la seconda parte dell’episodio 967. Avrete visto che ci sono state buone notizie per Ramon: l’uomo è stato scarcerato ed è tornato a casa. Ma non è il solo ad aver fatto ritorno ad Acacias 38. Nelle ultime puntate infatti abbiamo visto anche il ritorno di Telmo, che adesso può dimostrare la sua innocenza, anche se sono passati 10 anni…E anche la figlia della famosa cantante, Cintia, ha fatto ritorno a casa. Nel collegio dove lei studia infatti è scoppiata una brutta epidemia influenzale…

Vediamo le anticipazioni e la trama di domani 4 maggio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 MAGGIO 2020

Telmo e Lucia finalmente si incontrano e in questo caso i toni sono molto diversi. Il sacerdote sembra essere ancora follemente innamorato di Lucia e non la odia, ci tiene a ribadirlo. Comprende le sue scelte ma non può fare a meno di ribadire che per oltre 10 anni sono stati lontani solo perchè lei ha preferito credere ad altre versioni della storia…Tornata a casa la donna continua a pensare a suo incontro con Telmo. Nel frattempo Lucia decide di incontrare Liberto e Susana per provare a chiedere loro quello che pensano del ritorno di Ramon ad Acacias 38. Lucia pensa che forse sia arrivato il momento di voltare pagina e anche Liberto le dà ragione.

Le persone che minaccino Rosina e Liberto continuano a restare in quartiere e loro quindi non possono tornare a vestire i panni dei ricchi ma devono continuare a fingere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 maggio 2020 come sempre su Canale 5. A seguire poi una nuova puntata di Uomini e Donne che torna in studio.