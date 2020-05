Beautiful anticipazioni: Flo alla Forrester, ma quando dirà la verità su Beth?

Katie spiega a Brooke il motivo per il quale al momento ha deciso di dire no a Bill. Non se la sente di illudere ancora una volta il piccolo Will dandogli l’idea di due genitori innamorati. E’ vero che adesso tra lei e Bill le cose vanno bene ma cosa potrebbe succedere se poi si dovessero lasciare? Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 5 maggio 2020 ci rivelano che Bill si è subito lasciato consolare dopo la decisione di Katie. Non è rimasto in casa a leccarsi le ferite anzi…Sembra che Shauna stuzzichi e anche molto la sua fantasia, potrebbero essere una nuova coppia?

Mentre Katie è molto preoccupata per il no detto a Bill, lui si rimette subito in pista. Forse la Logan aveva proprio ragione a non fidarsi ciecamente del suo ex…Se questi erano i grandi sentimenti che provava…

Intanto Flo viene accolta nella famiglia Forrester anche da Ridge…La giovane però continua a non raccontare quello che è successo davvero a Hope nonostante tra le due stia nascendo una bellissima amicizia…

Vediamo cosa accadrà domani, 5 maggio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 MAGGIO 2020

Hope sa che Flo ha bisogno di un lavoro stabile per iniziare una nuova vita a Los Angeles visto che adesso fa la cameriera. Ed è per questo che ne parla prima con sua madre e poi pensa di chiedere a Ridge di fare qualcosa per aiutare sua cugina. Lo stilista non sa come comportarsi perchè chiaramente per Steffy vedere tutti i giorni la madre di sua figlia Phoebe non potrebbe essere il massimo. Ma alla fine, viste le tante insistenze di Hope, decide di accettare e quindi Flo potrà iniziare a lavorare alla Forrester Creations.

E come reagirà Zoe di fronte a questa novità?

Appuntamento quindi a domani 5 maggio 2020 per una nuova puntata di Beautiful da non perdere!