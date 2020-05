Il segreto anticipazioni: Francisca lavora nelle tenebre e manipola Isabel, cosa vuole davvero?

La marchesa sta meditando il da farsi, vorrebbe licenziare almeno 20 minatori ma non può farlo visto tutto quello che sta succedendo e l’influenza di Donna Francisca è molto forte su di lei, cosa cosa succederà quindi adesso a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 5 maggio 2020 su Canale 5. Tomás e Adolfo, sembrano non essere affatto d’accordo con quelle che sono le mosse studiate da Isabella ma non sanno che dietro alle sue decisioni c’è anche lo zampino di Francisca. Che cosa sta tramando? Scopriamolo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 MAGGIO 2020

Cosme, uno dei veterani, cerca di negoziare dietro Matías, con Marqueda. Informa la Marchesa che ha avuto successo nei negoziati e quest’ultimo promette che sarà premiato per quello che ha fatto.

Pablo parte con un grande addio alla famiglia Solozábal. Mentre Manuela avverte Marta di non dare speranza al giovane Ramón, che si è innamorato di lei. Rosa chiede a sua sorella maggiore di andare all’appuntamento che aveva con Adolfo, per consegnare un biglietto.

Marta se ne va, ma Manuela non è d’accordo con quello che sta succedendo tra le sorelle. Quando incontra Adolfo, capisce che prova qualcosa per il giovane.

Rosa cerca di confortare la sua sorellina dopo la partenza di Pablo, ma quando Carolina sta per confessare i suoi sentimenti per il giovane, appare Marta, piena di domande di Rosa. Evita di commentare quanto le è piaciuto passeggiare con Adolfo, mentre Ramón lo informa che ha terminato il suo lavoro quindi potrebbe presto lasciare Puente Viejo.

Matías incontra ancora una volta i minatori per continuare a rivendicare ciò che è loro con le proteste. Marcela e Tomás parlano di questo conflitto quando appare Matías. Marcela cerca di calmare i suoi spiriti così Tomás se ne va.

Marcela ricorda a Matías quei tempi in cui ha sempre dato la priorità alla sua famiglia sopra ogni altra cosa ora invece si comporta come se non gli importasse nulla di Camelia, della loro locanda e dei grandi sacrifici che la sua famiglia ha fatto in passato…E poi arriva la notizia che Matias non si aspettava: i minatori hanno ripreso a lavorare. Il giovane Castaneda si sente tradito.