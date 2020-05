Beautiful anticipazioni: Shauna e Zoe si alleano, Flo non sa cosa fare

Shauna fino a qualche settimana prima sembrava essere convinta che Flo dovesse dire immediatamente tutta la verità e Hope su quello che ha scoperto. Ma pare che abbia cambiato idea…Che cosa succederà? Ve lo raccontiamo nelle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 6 maggio 2020! Le cose a quanto pare sono cambiate anche per Shauna che sta apprezzando la vita di Los Angeles e pensa forse di restare. Ha anche un certo feeling con il buon Bill Spencer ma che cosa potrebbe succedere se Bill scoprisse che la sua nipotina Beth è ancora viva e che Flo ha ingannato tutti? Flo finirebbe in carcere e anche Shauna sarebbe costretta a lasciare la città…

Non ci resta che scoprire quindi i dettagli sulla trama della puntata di Beautiful in onda domani 6 maggio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 MAGGIO 2020

Zoe è davvero molto preoccupata per quello che sta succedendo. Lei in realtà potrebbe non rischiare nulla, potrebbe dire di non essere a conoscenza del folle piano di suo padre ma sa che tutto questo non funzionerebbe. Perderebbe davvero tutto se Flo decidesse di parlare con Hope della piccola Beth. Ed è per questo che trova in Shauna una grande alleata. Le due donne chiedono a Flo di non dire nulla sullo scambio di culle. Le chiedono di tacere…Ma Fli vuole parlare con Hope è stanca di queste bugie…

Le tre faranno un patto per non dire nulla a Hope e andare avanti con le loro vite? Fino a quando questa storia andrà avanti e Hope dovrà soffrire per aver perso una figlia che è in realtà ancora viva?

Tutto questo è molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 6 maggio 2020. Una puntata ancora una volta ricca di colpi di scena che ci aspetta alle 13,40 come sempre su Canale 5. A seguire Una vita e poi Uomini e Donne.