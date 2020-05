Il segreto anticipazioni: Isabella e il patto segreto con Francisca, cosa trama la Montenegro?

Curiosi di sapere cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 6 maggio 2020? Ve lo raccontiamo con le ultime news e le anticipazioni che ci portano direttamente a Puente Viejo. Come saprete in Spagna in questi giorni stanno andando in onda le ultime puntate della soap spagnola mentre in Italia ne avremo almeno per un altro breve periodo.

Cosa accadrà quindi nella prossima puntata della soap? Ecco per voi la trama dell’episodio numero 2181 in onda su Canale 5 come sempre alle 16,10 circa, subito dopo una nuova puntata di Uomini e Donne.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 MAGGIO 2020

Ignacio attende impazientemente il risultato dell’indagine, ma con sua sorpresa, Ramón confessa che non gli importa di cosa decide la sua famiglia, per lui ha già subito abbastanza punizione esiliandolo a Puente Viejo. Per cui l’esame è superato!

Marta rimprovera sua sorella Rosa perché ha deciso di andare a teatro con Adolfo. Ramon sta per lasciare il paese ma prima vorrebbe parlare da solo con Marta, a quanto pare la giovane figlia di Don Ignacio ha fatto breccia nel suo cuore, il problema però è che la ragazza ha occhi solo per Adolfo…

Il capitano Huertas, D. Filiberto e Mauricio commentano l’accaduto nelle risse minerarie. Il capitano confessa che il risultato non è del tutto vero, mentre Mauricio chiede cautela.

Adolfo parla di quello che sta succedendo con Marta e Rosa a Tomas, è affascinato da entrambe e non sa che cosa fare. Tomas crede che stia giocando con il fuoco e lo invita a stare attento.

Alicia stenta a credere a quello che è successo ma promette a Matias che le cose cambieranno, servono decisioni più forti per farsi rispettare. Cosme alla fine confessa a Matias quello che ha fatto. Ma la paura di perdere il lavoro era troppo grande ed è per questo motivo che si è comportato in questo modo.

Isabella è felice di come sono andate le cose e ringrazia Donna Francisca: grazie al suo consiglio lo sciopero non si è più fatto! La Montenegro però le ricorda che hanno un accordo ed è arrivato il momento di rispettarlo.

Di che cosa si tratta? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto, continuate a leggere le nostre anticipazioni.