Beautiful anticipazioni: il doppio gioco di Thomas fa infuriare Wyatt. Flo continua a tacere

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama dei prossimi episodi in onda su Canale 5. Come saprete negli Usa la soap si è fermata! Le puntate registrate sono terminate e al momento i set a causa del coronavirus sono bloccati. Ma per quello che riguarda l’Italia, almeno per altre 3 mesi, saremo più che “coperti” con le puntate inedite della soap americana. Cosa accadrà quindi nella puntata di Beautiful di domani 7 maggio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli.

Vediamo quindi quello che è successo negli ultimi giorni. Thomas sta cercando di insinuarsi nella storia d’amore tra Liam e Hope e per farlo si affida anche alle confidenze che gli fa Sally. La ragazza non si rende conto di essere in qualche modo manipolata dal suo ex fidanzato.

Flo invece continua a tacere: Shauna e Zoe sono molto chiare con lei, deve stare zitta, non deve raccontare nulla a Hope. La donna non deve sapere niente di quello che è successo con Reese e con il famoso scambio di culla.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 MAGGIO 2020

Flo continua a pensare che la cosa migliore da fare sia quella di mettere un punto a questa situazione e dire tutto a Hope. Ma Shauna si rende conto che così facendo cambierebbe la sua vita ma anche quella degli altri. Shauna sembra essere attratta dalla possibilità di vivere a Los Angeles, magari di avere una relazione con Bill e non vuole che la verità di sua figlia rovini tutto.

Wyatt trova Thomas e Sally in intimità, stanno parlando in un modo che a lui non piace e la cosa lo infastidisce parecchio. Il giovane non sa che Thomas ha ben altre mire. Non ha nessun interesse verso Sally, vuole solo arrivare a Hope…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 7 maggio 2020 su Canale 5, ancora una puntata da non perdere come sempre alle 13,40.