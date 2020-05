Il segreto anticipazioni: Marcela trova una pistola, Adolfo e Rosa rischiano grosso

Cosa nasconde Matias, cosa scoprirà Marcela? E che cosa vuole Francisca dalla marchesa, perchè si nasconde senza mostrarsi? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo! Arrivano per voi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama de Il segreto in onda domani 7 maggio 2020.

A quanto pare Francisca vuole tornare a diventare una ricca proprietaria terriere e forse vuole anche riprendersi la sua Villa, per questo probabilmente ha nel mirino Don Ignacio! Ma a quanto pare ha avuto anche delle pretese che Isabel non sta rispettando…

Che cosa succederà quindi nella prossima puntata? La marchesa sembra essere presa dal trambusto causato dallo sciopero e dai problemi causati dai minatori ma Francisca non transige e vuole quello che ha chiesto…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 MAGGIO 2020

Adolfo e Tomás chiedono ad Antoñita se sa dove si trova sua madre. Ma lei non sa mentire e i fratelli se ne rendono conto. La Marchesa usa Antoñita per sfogarsi in merito a quello che sta succedendo con Francisca. La situazione la preoccupa visto che la Montenegro è sempre più esigente.

Adolfo chiede a Tomás di coprirlo da quando è rimasto con Rosa per andare a teatro. Ramón, nel frattempo, chiede a Marta il permesso di poterla sentire per corteggiarla magari, lei accetta ma mette in chiaro che al momento non è intenzionata a iniziare una relazione.

D’altra parte, Ignacio ha una bella iniziativa con le sue figlie e vuole portarle a teatro, ma quando è già lì, scopre sua figlia Rosa con Adolfo e che i due sembrano avere un certo feeling. L’uomo d’affari interroga la figlia maggiore, ma lei mente per coprire sua sorella.

Nel frattempo, Matías è incoraggiato da sua moglie, Marcela, ma il prete entra per accusarlo di essere un provocatore e un cattivo cristiano. Stanco di tutto, seguendo i precetti di nonno Raimundo gli dice che non crede nell’esistenza di Dio e questo Don Filiberto non lo può accettare. Marcela vuole sapere cosa sta succedendo e chiede a Matías di dirle la verità: ha trovato una pistola nella sua valigia.