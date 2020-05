Il segreto anticipazioni: Francisca pensa che Raimundo non l’abbia cercata, la marchesa tace

Mai nella vita don Ignacio avrebbe pensato di vedere una delle sue figlie al fianco di uno dei figli di Isabella e invece è successo…L’uomo non digerisce affatto questa situazione anche se le ragazze non riescono a capire che cosa ci sia di male…Le anticipazioni ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate de Il segreto, partendo proprio dalla puntata di domani 8 maggio 2020. Nella puntata della soap spagnola di domani capiremo cosa farà l’imprenditore dopo aver scoperto dell’incontro in gran segreto tra Rosa e Adolfo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’8 MAGGIO 2020

Manuela cerca di calmare don Ignacio ma si sente in colpa. Lei sapeva quello che stava succedendo tra le ragazze e Adolfo e avrebbe dovuto interrompere la frequentazione o almeno avvisarlo ma non lo ha fatto.

Urrutia avvisa Don Ignacio che è meglio non punirla, ma l’uomo d’affari non la pensa allo stesso modo. Carolina e Marta consolano Rosa, non sanno che cosa potrà succedere don Adolfo…

Matías, nonostante l’insistenza di Marcela, rifiuta di liberarsi della pistola poiché vale la pena difendersi. Marqueda informa Matías dei progressi nelle miniere, ma non è soddisfatto.

Adolfo confessa a suo fratello che ha trascorso un pomeriggio fenomenale con Rosa a teatro, ma quando sua madre appare rimangono in silenzio. Le chiedono delle sue strane assenze. È arrabbiata e i suoi figli sanno che sta nascondendo qualcosa. I due giovani le dicono quello che sta succedendo nella miniera ma lei non sembra approvare.

Adolfo, arriva al punto di confondere gli Herman e questo è molto pericoloso, gli ricorda Tomás. Francisca sente la nostalgia di Raimundo e a quanto pare non sa nulla del suo arrivo a Puenye Viejo; la marchesa non le ha detto di aver incontrato l’Ulloa proprio mentre la stava cercando…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 8 maggio 2020.