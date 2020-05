Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt pericolosamente vicini, la verità su Beth no

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 9 maggio 2020. Sabato si va in onda e Beautiful torna con una nuova puntata alle 13,40. Come avrete visto negli ultimi episodi Thomas si è riavvicinato molto a Sally ma solo per carpire da lei informazioni su quello che Hope ama e su quella che è la situazione tra lei e Liam. Wyatt però non lo immagina e crede che la sua fidanzata stia flirtando con Thomas, un suo ex. Ed è per questo che i due hanno una brutta discussione in casa di Flo…La giovane invece, dopo aver fatto un patto con sua madre e con Zoe ha deciso che la verità sulla piccola Beth al momento non sarà rivelata.

Ci sono infatti delle grandi novità per Flo e non ha intenzione di rinunciare per un errore che comunque ha commesso Reese, non lei. Ma siamo davvero sicuri che questa storia non verrà alla luce?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 9 MAGGIO 2020

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani ci rivelano che Wyatt, sempre più convinto del fatto che Sally si sia avvicinata a Thomas per altri scopi, avrà una brutta discussione con lei. Restato solo in casa di Flo, racconterà quello che sta succedendo e i due ancora una volta si ritroveranno molto vicini…Si riaccende a quanto pare una miccia che non si è mai spenta! E che cosa succederà? Flo e Wyatt si baciano: il giovane deciderà di mettere fine alla sua storia con Sally? Flo intanto ha ricevuto una proposta che non può rifiutare e anche Ridge e Brooke le dicono che sarebbero davvero molto felici di vederla lavorare insieme a loro. In fondo fa parte della famiglia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda sabato pomeriggio.