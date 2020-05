Il segreto anticipazioni: Eulalia vuole uccidere Francisca mentre Isabel la tiene nascosta

Che cosa vuole Eulalia da Donna Fracisca? Sembra chiaro che la zia della Montenegro abbia intenzione di vendicarsi della donna dopo quello che ha fatto Cristobal, è per questo che Francisca continua a nascondersi? L’abbiamo sentita parlare negli ultimi giorni di fantasmi arrivati dal suo passato, si riferisce forse a sua zia? E che cosa potrebbe succedere? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto ma iniziamo con la trama di domani 9 maggio 2020. Domani Il segreto ci aspetta intorno alle 15,30 dopo la replica della fiction Lontano da te.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 MAGGIO 2020

Francisca trova molto strano il fatto che Raimundo non sia arrivato in paese a cercarla. Ma in realtà la donna non sa che suo marito è arrivato in paese per cercare sue tracce. Isabel le ha nascosto tutto quello che è successo negli ultimi giorni e ha cercato di distrarre la donna con gli acquisti dei terreni…Poi però una volta rimasta da sola con la sua domestica ha parlato di quello che è il suo piano: vuole che Francisca sia isolata e che nessuno abbia sue notizie.

Rosa non vuole rinunciare all’amore di Adolfo, sebbene suo padre insista a nel dire che questa storia non può esistere. Quindi suo padre decide di punirla. Carolina è molto triste per l’assenza di Pablo e non sa che cosa succederà e che destino avrà la loro storia d’amore… Decide di fare qualcosa per dimostrargli il suo amore. Nel frattempo, Marta racconta a Rosa del suo appuntamento con Adolfo.

Matías e Alicia parlano e condividono i loro problemi e questo il loro fraintendimento con sua moglie Marcela. MIetnras, Damián e Cosme parlano del conflitto nelle miniere. Cosme vorrebbe spiegare a Matias il motivo per il quale ha deciso di agire in quel modo ma il marito di Marcela non vuole sentire ragioni: è stato un tradimento.

Marqueda pensa che i figli della marchesa abbiano ragione e vorrebbe che anche Isabel capisse come agire. Adolfo confessa a Tomás quello che è successo e l’appuntamento con Rosa e si rende conto che si sta innamorando di Marta. Tomas e Adolfo iniziano a pensare che la marchesa stia nascondendo qualcosa nel padiglione e non sbagliano visto che lì c’è Francisca.