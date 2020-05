Una vita anticipazioni: Felipe aggredisce Ramon, se ne andrà?Lucia rischia

Una vita torna domenica 10 maggio 2020. La soap spagnola non va in onda al sabato. E tornano quindi anche le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nei prossimi episodi. Come avrete visto nelle ultime puntate di Acacias 38, Telmo è rientrato in quartiere dopo dieci anni di lontananza e dopo aver dimostrato di essere innocente. Lucia vorrebbe andare avanti con la sua vita, far finta che tutto questo non fosse mai accaduto ma non può. Se solo avesse creduto a Telmo, non avrebbe passato dieci anni della sua vita in un inferno, con un uomo che non ha mai amato e che non la rispetta per quello che è….

Non ci resta che scoprire cosa succederà nella prossima puntata, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 MAGGIO 2020

Le signore di Acacias 38 sono molto felici di fare meglio la conoscenza di una donna come Bellita. Lei che ha girato il mondo ha tanto da raccontare. E in questa occasione le vicine di casa hanno anche modo, durante la merenda, di fare la conoscenza di Cinta, la figlia della famosa cantante.

Rosina invece riceve una strana medaglia…Cinta inizia a conoscere meglio anche Fabiana, con lei fa una bella chiacchierata davanti alla pensione e le racconta quello che pensa…Genoveva torna a casa e dice che forse qualcuno l’ha vista mentre portava il vaso al monte dei pegni. Ma Samuel sa già tutto visto che i vicini l’hanno vista davvero e anche Liberto l’ha avvisata. Nessuno dei vicini però sa che Samuel è d’accordo con sua moglie e che quegli oggetti vanno venduti. Tutti credono infatti che sia ricco, come prima…

E come era prevedibile alla fine Felipe e Ramon si sono incontrati per strada. Ramon cerca di parlare all’avvocato con toni pacati, ricordando che sono stati amici ma Felipe non ci sta e lo aggredisce pubblicamente davanti a tutti… Ursula dice a Lucia che suo marito sa che si è vista con Telmo e che lei non ha obbedito alle sue richieste visto che le aveva chiesto di non incontrarlo…

Appuntamento quindi a domenica con una nuova puntata di Una vita, come sempre da non perdere!