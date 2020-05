Beautiful anticipazioni: Hope e Flo insieme, la verità su Beth si allontana

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Innanzi tutto vi ricordiamo che anche questa domenica la soap non va in onda. Domenica infatti ci aspetta solo Una vita, con una nuova puntata alle 14. Beautiful invece torna in onda l’11 maggio 2020 e noi vi raccontiamo quello che sta per accadere. Avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5 che Hope ha insistito moltissimo per avere Flo in azienda. L’idea è stata apprezzata e approvata anche da Brooke e Ridge felici di avere la giovane in famiglia. Anche Thomas, che sta facendo di tutto per comparire perfetto agli occhi di Hope, si mostra entusiasta per questa novità. E Flo, che vede un nuovo mondo aprirsi davanti ai suoi occhi, inizia a credere che forse la verità che avrebbe voluto raccontare a sua cugina, può aspettare…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’11 MAGGIO 2020

Brooke e Ridge sono davvero molto felici per l’arrivo di Flo in famiglia. Mai immaginerebbero che la ragazza in realtà sta portando con sè un grandissimo segreto. Flo, tra l’altro, ha anche baciato Wyatt rendendosi quindi conto che anche la storia con il suo unico amore, potrebbe essere perfetta se solo lei decidesse di tacere. Il patto con Zoe e Shauna è stato fatto e quindi Flo decide di non dire nulla a sua cugina Hope…Intanto Xander si rende conto che Zoe è sempre tesa e nervosa. Non immagina quello che sta succedendo ma crede che la sua condizione sia dovuta a quello che è successo con suo padre ma non immagina cosa…

Hope che continua a sentirsi legatissima a sua cugina, decide di proporle di lavorare insieme a lei. Porteranno avanti dei progetti. Questo però non spinge Flo a rendersi conto che forse è arrivato il momento di dire tutto a Hope. Per il momento quindi, continua a tacere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì.