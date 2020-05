Il segreto anticipazioni: il doppio segreto della marchesa, Francisca in pericolo

La marchesa non aveva fatto i conti con l’intelligenza dei suoi figli che hanno capito che sta nascondendo qualcosa nel padiglione: scopriranno che lì vive Donna Francisca? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci portano a Puente Viejo e ci rivelano che cosa succederà nelle prossime puntate della soap. Iniziamo con la trama de Il segreto per la puntata di lunedì 11 maggio 2020. Avrete capito che la marchesa ha tanti segreti. Non nasconde infatti solo Francisca ma anche un uomo, l’uomo che le ha mandato la misteriosa lettera e che dice di amarla e di essere pronto a fare qualsiasi cosa per lei. Ma qual è questo segreto che Isabella sta custodendo ?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’11 MAGGIO 2020

Isabel sorprende i suoi figli a curiosare nella periferia del padiglione ma riesce a fermarli prima che possano incontrare Francisca.

Adolfo racconta a suo fratello del suo appuntamento con Marta. Confessa tutti i messaggi che Rosa gli ha inviato, ma Tomas realizza qualcosa di molto diverso. Si rende conto infatti che suo fratello non ama Rosa ma si è innamorato di Marta e non è il solo a rendersene conto.

Manuela cerca di mediare nel conflitto aperto tra padre e figlie. Ma l’uomo d’affari non crede che sia prudente abbassare la guardia e dimenticare quanto successo negli ultimi giorni. Lo stesso vale per Rosa, è più testarda di suo padre.

Ignacio conosce Castañeda con cui parla del conflitto nella miniera, sembrano andare d’accordo e trovarsi su molti punti. Nel frattempo, Marta incontra di nuovo Adolfo per dargli un’altra nota di Rosa, ma a entrambi piace stare insieme e si rendono conto del feeling che è nato tra di loro. Rosa chiede a Marta i dettagli dell’appuntamento ma all’improvviso in casa arriva la Marchesa…

Marcela e Tomas non si possono vedere ma entrambi sentono la mancanza uno dell’altro. Matías entra nell’ostello e litigano di nuovo, quando incontra Alicia, le racconta i suoi dolori e le sue avventure, la giovane donna gli dà consigli: fingere e mantenere l’armonia nel tuo matrimonio. Dopotutto sta facendo lo stesso con i suoi genitori, l’importante è la missione rivoluzionaria. Tomas incontra Matías e tra i due è scontro.

Il segreto ci aspetta quindi lunedì con una nuova puntata da non perdere.