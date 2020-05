Una vita anticipazioni: Telmo sospetta che il piccolo Mateo sia suo figlio. Lucia tace

Per Rosina e Liberto inizia una nuova vita: adesso che non hanno più paura della cellula terroristica e anzi, hanno ricevuto anche un riconoscimento, possono tornare a vestire i loro panni! Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 11 maggio 2020. Una vita infatti va in onda anche alla domenica e ci aspetta poi con un nuovo appuntamento al lunedì!

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della seconda parte della puntata 969 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 MAGGIO 2020

Lolita discute con Susana, che spinge le vicine a non fare acquisti nella bottega Sueno de Cabrahigo per nessuna ragione. Cinta fa la conoscenza di Marcelina e Fabiana e le interroga sull’ambiente artistico della città.

Dopo aver avuto lo scontro in piazza davanti a tutti con Ramon, Felipe da nella stanza delle domestiche e se la prende in particolare con Fabiana che secondo lui ha sbagliato a comportarsi in quel modo.

Il piccolo Mateo sembra aver trovato un amico in Telmo e non riesce a capire perchè sua madre non vuole che parli con lui. In realtà questa imposizione non viene da Lucia ma da suo marito che non vuole in nessun modo che il piccolo entri in contatto con l’ex sacerdote…Ma questa paura deriva dal fatto che il piccolo Mateo potrebbe essere suo figlio?

Samuel decide di fissare una nuova merenda a casa sua, nella quale racconta alle residenti di Acacias come ha conosciuto Genoveva e in che modo si è innamorato di lei. L’Alday chiede inoltre rispetto per la sua sposa.Questa volta alla festa si presentano tutti. Anche Lucia per obbedire a suo marito è costretta a partecipare alla festa. Arrivano anche Liberto con Rosina e Donna Susana. Samuel quindi chiede che le donne di Acacias 38 mettano fine ai pettegolezzi sul conto di Genoveva e inizino a rispettarla.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 maggio 2020 su Canale 5.