Beautiful anticipazioni: Flo tace e si avvicina a Wyatt, la verità su Beth è lontana

Che cosa deciderà di fare Flo? La ragazza sa bene che sta giocando con il fuoco e che dovrebbe dire il prima possibile la verità ma a quanto pare, siamo ancora molto molto lontani da queste rivelazioni. Che cosa accadrà quindi nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime notizie iniziando dalla trama della puntata di Beautiful di domani 12 maggio 2020. Avrete visto infatti che tutti in famiglia sono felicissimi di avere Flo tra loro. Brooke è davvero contenta di avere una nipote in casa e Ridge, travolto dallo stesso entusiasmo di sua moglie, non vede l’ora di vederla lavorare in azienda, anche se ha qualche preoccupazione, visto che è la mamma della bambina che Steffy ha adottato. Ma Flo sembra non avere il minimo interesse verso la piccola e del resto, non è sua madre…Hope poi, ha instaurato un rapporto molto particolare con sua cugina e non vede l’ora di averla in squadra.

Ovviamente anche Shauna è felicissima per tutto quello che sta succedendo nella vita di sua figlia…Ed è per questo che la invita a tacere. Non deve dire nulla a Hope non deve parlare di quello che è successo con Reese. Flo, Zoe e Shauna hanno stretto un patto. Ma quanto durerà?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 MAGGIO 2020

Flo non sa che cosa fare con la proposta che le è stata fatta. Shauna le fa capire che è la grande occasione che stava aspettando e non può dire di no. Hope la vuole al suo fianco in questa nuova avventura e alla fine la ragazza decide di accettare: inizierà quindi a lavorare insieme a sua cugina…

Shauna inoltre ha visto che tra sua figlia e Wyatt sembra esserci di nuovo una certa intesa ed è felicissima: spera che possano tornare di nuovo insieme e godersi questa relazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 maggio 2020 su Canale 5.