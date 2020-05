Il segreto anticipazioni: la marchesa vuole far fuori Matias. Tomas al bivio

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 12 maggio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano a Puente Viejo con le ultime notizie dal paese spagnolo…Nelle ultime puntate abbiamo visto le preoccupazioni di Francisca che non riesce a credere come suo marito non l’abbia cercata. La marchesa continua a mentire su quello che è successo e mente anche su qualcosa che riguarda il suo passato visto che a quanto pare c’è un uomo misterioso con il quale si sente che la sta proteggendo da qualcosa…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 MAGGIO 2020

Isabel incolpa Solozábal per i disordini dei lavoratori. D. Ignacio è sbalordito nel sentire queste sciocchezze…E poi c’è la relazione tra Adolfo e Rosa e sembra che Isabel non si sia resa conto di nulla…

Il capitano Huertas, D. Filiberto, Mauricio, Urrutia e D. Ignacio, parlano delle ultime notizie sulle rivolte dei lavoratori e il sindaco ritiene che sia meglio tenere informati anche Tomas e Adolfo.

Marta parla con sua sorella di quello che sta succedendo. Le due donne cercano di capire cosa fare con Adolfo ma Rosa chiaramente ignora che sua sorella si è invaghita anche lei dello stesso uomo…

Marcela interrompe la discussione tra Matías e Tomás. Uno lo accusa di essere uno sfruttatore, mentre l’altro lo accusa di aver trascurato la sua famiglia e soprattutto sua figlia. Quando sono soli, Marcela continua a rimproverarla per la stessa cosa: ha trascurato la sua famiglia. Matias però non sembra voler ascoltare queste parole e preferisce lasciare tutto per andare a una nuova riunione.

Tomas parla a suo fratello dell’accaduto. Mentre la marchesa fa visita a Francisca che si lamenta della noia totale alla quale è vincolata, lì da sola. Si scusa di essere stata più indaffarata con i possibili venditori delle terre per la Montenegro. A Francisca manca Raimundo, mentre la marchesa parla con Marqueda e gli chiede di eliminare Matías, istigatore degli operai, il prima possibile. Ma Tomás ha sentito le parole di sua madre e forse la fermerà per amore di Marcela. Ma gli conviene?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 12 magio 2020.