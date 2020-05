Una vita anticipazioni: tra Telmo e Lucia rifiorisce l’amore? Timido riavvicinamento

Siamo giunti alla puntata 970 di Acacias 38: cosa vedremo nella prima parte in onda domani 12 maggio 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani. Come avrete visto negli ultimi episodi è successo davvero di tutto. Felipe ha aggredito in strada Ramon, Lucia ha impedito a suo figlio di vedere Telmo…Ad Acacias 38 è anche tornata Cinta che a quanto pare potrebbe avere un grande segreto che non ha ancora rivelato ai suoi genitori…E nelle prossime puntate che cosa succederà? Samuel ha chiesto ai suoi vicini di avere rispetto per sua moglie e di trattarla come si fa con una donna di classe e di alto rango. Lo faranno? Genoveva verrà finalmente accolta in modo degno dalle vicine di casa? Scopriamolo con i dettagli, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 MAGGIO 2020

Lucia rivede Telmo anche se suo marito le ha impedito di incontrarlo. L’ex sacerdote ancora una volta le confessa tutto il suo amore e si dice pronto a fare qualsiasi cosa per lei. Vuole che Lucia e suo figlio stiano bene, lui l’ha sempre amata e la ama ancora, anche se sono passati 10 anni. Avrebbe voluto dimostrarle prima la sua innocenza ma non aveva modo di farlo…

Lolita e Fabiana intanto parlando di quello che è successo tra Ramon e Felipe e sperano che non accada più. Ramon per il momento continua a vivere nella locanda di Fabiana…Samuel e Genoveva sono felici di come è andata la merenda e sperano che adesso non avranno più problemi con i vicini.

Felipe in visita a Rosina e Susana parla di quello che è successo. Susana punta ancora il dito contro Ramon ma dice anche di non voler più parlare di questa storia, lei starà lontana da tutta la famiglia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 maggio 2020 su Canale 5.