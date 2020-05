Il segreto anticipazioni: la marchesa vuole Matias morto a tutti i costi

Cosa succerà nella puntata de Il segreto in onda domani 13 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Puente Viejo e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Facciamo il punto della situazione. Come avrete capito, la marchesa vuole Matias morto a tutti i costi e ha intenzione di pagare qualcuno per ottenere quello che vuole. Ma fino a che punto si potrà spingere? Tomas ha sentito il discorso che sua madre stava facendo: salverà il suo nemico numero 1 oppure lascerà che sua madre lo uccida in modo da poter vivere al fianco di Marcela, la donna che ama, senza ostacoli?

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni e la trama della prossima puntata!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 MAGGIO 2020

Maqueda cerca di far capire a Isabel il motivo per il quale la sua idea di uccidere Matias non va bene. Stanco di chiacchiere però la prende e la porta in camera da letto. Tomás dopo aver ascoltato la conversazione di sua madre per eliminare Matías è sconvolto.Ma Isabel sembra avere le idee ben chiare: vuole che sia appiccato un incendio alla locanda, tutto deve sembrare un incidente.

Nel frattempo, Mauricio informa Ignacio che la Marchesa non vede la ragione e che i suoi figli non possono convincerla diversamente. Sanno che presto arriveranno incidenti e Solozábal teme già le rivolte. Francisca continua a provare nostalgia per suo marito, ma la Marchesa le chiede una somma esagerata di denaro e questo la fa concentrare su altre esigenze. Infatti la Montenegro si rende conto che deve valutare bene le prossime operazioni che andrà a fare, visto che si tratta di investire molto denaro.

Manuela non riesce a fermare il pericoloso gioco che Marta sta facendo con Adolfo. La ragazza però si è resa conto che Manuela si è accorta di quello che sta accadendo…Mette in guardia anche Adolfo che dal canto suo le fa capire che al momento c’è una sola cosa da fare: godersi la vita. Rosa vuole i dettagli dell’incontro, ma Marta cerca di evitare molti dettagli perché si sente in colpa. Manuela vorrebbe che le ragazze non fossero più in punizione ma Don Ignacio non molla.

Quando Encarnación e Manuela fanno una passeggiata e chiacchierano delle loro cose, cadono entrambe in un fossato. Nel frattempo, Alicia chiede a Matías di riascoltare gli operai. Cosme chiede perdono e gli assicura che non accadrà più. Se si organizzeranno bene, potrebbe colpire di sorpresa la marchesa…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 13 maggio 2020.