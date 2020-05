Una vita anticipazioni: Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio ma Lucia tace

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 13 maggio 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’episodio di domani con le ultime news da Acacias 38. Come avrete visto negli ultimi episodi, per il momento Ramon ha deciso di restare e questo ha provocato l’ira di Felipe che lo ha prima aggredito pubblicamente e ha poi anche cercato di mettere i vicini contro di lui…Intanto Antonito deve fare i conti con la famiglia di Bellita: da quando hanno saputo che in quella casa è stata uccisa una donna, se ne vogliono andare e vogliono anche indietro i soldi…Telmo e Lucia sono stati molto vicini ma la donna ha poi deciso di andare via e di obbedire a suo marito, provando a rispettarlo…Ursula cerca di starle vicino ma i sentimenti che prova per Telmo sono rimasti gli stessi. E adesso che sono passati 10 anni e che ha capito che Telmo non l’aveva tradita, rimpiange tutto quello che ha fatto e le scelte prese…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 MAGGIO 2020

Per Lolita portare avanti la bottega è sempre più complicato visto che al momento a quanto pare solo Carmen, che lavora per Samuel, va a fare acquisti da lei…Telmo vorrebbe parlare con Lucia a quanto pare l’ex prete inizia forse a pensare che la donna gli abbia nascosto qualcosa…Forse c’entra il piccolo Mateo? E’ possibile che il bambino che ha proprio 9 abbi, sia figlio di Telmo? L’uomo inizia a sospettare mentre Lucia si rende conto di essere ancora follemente innamorata di lui e ne parla con Ursula.

A quanto pare il figlio di Felicita si è preso una bella cotta per Cinta che viene trattata dai suoi genitori come una bambolina obbediente. In realtà la ragazza a quanto pare sta nascondendo molte cose e sembra essere poco interessata allo studio, a differenza di quanto i suoi genitori possano credere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5. A seguire una nuova puntata da non perdere di Uomini e Donne.