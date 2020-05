Beautiful anticipazioni: Hope sta per cedere a Thomas, il povero Liam tradito

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles e ci raccontano cosa vedremo nella puntata in onda domani 14 maggio 2020. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana, Thomas è partito con il suo affondo. Da giorni cerca di capire quale sia il momento giusto per agire e a quanto pare, ha lasciato il segno. Ha baciato Hope, lei non ha ricambiato ma ovviamente la ragazza non è rimasta indifferente alla cosa. Lei è innamorata di Liam? E’ fedele a suo marito o pensa che nel suo cuore ci possa essere posto per un nuovo amore? Il povero Liam, che si sta impegnando per tenere in piedi questo matrimonio, sarà presto sostituito? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 maggio 2020, ecco le ultime notizie per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 MAGGIO 2020

Thomas si è reso conto che forse Hope non si aspettava di ricevere quel bacio affettuoso da parte del giovane. Hope ne è rimasta spiazzata e non sapeva come reagire. Ma a quanto pare, Thomas sa come usare le parole e le spiega che negli ultimi giorni ha capito di provare qualcosa di molto forte per lei, di essere pronto a pensare anche a una famiglia al suo fianco. Hope stenta a credere che tutto questo sia possibile ma non le dispiacciono le attenzioni che Thomas le sta riservando. Si lascerà andare pensando che Liam sia solo un ricordo o si renderà conto di essere una donna sposata?

Ovviamente Thomas sa come usare le sue armi e punta tutto sul rapporto che Hope ha instaurato con Douglas e le spiega che sarebbero una famiglia perfetta se solo lei decidesse di diventare sua madre…