Il segreto anticipazioni: il piano della marchesa per uccidere Matias, che ne sarà di lui?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 15 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio da Puente Viejo! La marchesa ha scoperto della relazione di Adolfo e Rosa ma al momento sembra avere cose più serie di cui occuparsi. Vuole infatti che Matias venga ucciso. E’ una spina nel fianco che deve essere estirpata !

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 APRILE 2020

La marchesa non ha preso benissimo la rivelazione che Adolfo le ha fatto in merito alla relazione con Rosa. E se sapesse che l’uomo vede anche Marta…

Per seguire il piano tratteggiato con Isabel, Íñigo si avvicina all’ostello con l’intenzione di dare fuoco alla cucina. Ma c’è un dettaglio che lo ferma: vede la giacca di Tomás su una sedia. Ne deduce che il figlio maggiore della Marchesa si trova in quel momento nella locanda. Lontano da tutto, Tomás confessa a Marcela quanto gli è mancata, mentre lei confessa la sua amara realtà: lei e Matias stanno insieme ma non è lo stesso, non lo considera come suo marito. Ha però paura: sa che l’uomo ha una pistola e teme che, se scoprisse la relazione, potrebbe reagire in malo modo.

Isabel chiude l’affare per Francisca e acquista la terra di cui parlavano. Nel frattempo, Adolfo confessa a suo fratello che sua madre ha appreso della sua storia d’amore con Rosa e ha accettato, pare, di buon grado. Ma Tomás, che è più intelligente del suo fratellino, sa che sua madre sta giù escogitando qualcosa e di certo non è affatto felice di questa storia..La marchesa capisce che non è ancora arrivato il momento di agire, il piano contro Matias può attendere.

Francisca è consapevole, grazie ad Antoñita, di ciò che sta accadendo a Puente Viejo, nonché dei cambiamenti che sono avvenuti da quando è partita. La Marchesa le ha fatto capire che in paese tutti la odiano ma in realtà le cose non stanno proprio in questo modo…Nel frattempo, Tomás ha già scoperto qualcosa su sua madre e lo dice ad Adolfo: sta investendo denaro in terra, invece di assicurare la miniera. Alicia e Matías finiscono per baciarsi con passione ..

D. Ignacio confessa a Urrutia che Rosa non gli obbedisce e sta facendo ciò che vuole. L’uomo d’affari sa che la marchesa è molto pericolosa e teme che si vendicherà con sua figlia. Rosa fa un’importante confessione a sua sorella, Marta: si rende conto che Adolfo sembra distante, non è passionale come lei si aspettava. Ma non sospetta quale possa essere il motivo.

Ramón chiama D. Ignacio per annunciare che il suo esilio a Puente Viejo finirà molto presto.