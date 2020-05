Una vita anticipazioni: Telmo crede di essere il padre di Mateo. Ursula nega

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Vediamo cosa sta per succedere: come avrete visto Ursula è stata costretta ad andare a parlare con Telmo al posto di Lucia. La donna lo ama ancora ma ha paura che incontrandolo potrebbe compromettere tutto. A quanto pare vuole salvare il suo matrimonio: per 10 anni ha sofferto e continuerà a farlo. Ma Telmo questa volta non ci sta. Ha già pagato per 10 anni per colpe che non ha commesso, inoltre Lucia ha un figlio di 9 anni e l’ex prete sembra aver capito che Mateo è suo figlio. Ma sarà davvero così?

Scopriamo cosa succederà quindi nella prima parte dell’episodio 972 di Acacias 38 in onda domani su Canale 5 come sempre alle 14,10.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 15 MAGGIO 2020

Telmo sospetta che Lucia abbia mentito sulla vera età del piccolo Mateo e sulla sua data di nascita. Ne parla con Ursula perchè pensa di potersi fidare di lei. La donne gli rivela che poco dopo la sua partenza, Lucia era ancora distrutta dal dolore ma ha incontrato Eduardo e nel giro di qualche settimana si sono innamorati e hanno deciso di sposarsi. Dal loro amore sarebbe nato il piccolo Mateo. Ma Telmo non le crede ed è convinto che Lucia stia nascondendo qualcosa…

Intanto la giovane Marcelina vuole diventare mamma e cerca di fare in modo che suo marito si avvicini a lei…Lolita e Antonito continuano a fare i conti con i cambiamenti causati dal ritorno ad Acacias 38 di Ramon mentre Cinta continua a raccontare bugie ai suoi genitori…Bellita non vede l’ora di lasciare quell’appartamento perchè vede fantasmi ovunque, decide di chiamare persino una sorta di esorcista…Liberto invece si mostra in pubblico con Ramon, per dimostrare che non c’è nulla di male in questi incontri. Genoveva invita a casa sua Rosina e Susana…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.