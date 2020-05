Beautiful anticipazioni: Hope fortemente indecisa, Thomas sa quali tasti toccare

Hope è rimasta molto turbata da Thomas. Non aveva preso in considerazione un possibile interesse da parte del ragazzo ma adesso è successo e deve capire lei che cosa prova. Pensa di lasciare Liam? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 16 maggio 2020. Cosa accadrà? Scopriamolo con le ultime news. Brooke fa il tifo per Liam e per niente al mondo vorrebbe che sua figlia lo lasciasse. Ridge invece si rende conto che se Thomas riuscisse a conquistare Hope, Liam potrebbe tornare con Steffy e dal suo punto di vista, questa sarebbe l’opzione migliore per tutti.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 MAGGIO 2020

Thomas ha parlato di famiglia, di una vita insieme, del dolore da superare…Le sue parole non hanno lasciato Hope indifferente. La ragazza continua a pensare a quello che potrebbe succedere; si è legata moltissimo a Douglas e non le dispiacerebbe considerarlo come un figlio. La proposta di Thomas l’ha lasciata senza parole ed è per questo che adesso cerca di capire cosa fare. Decide di parlarne con Flo, lei forse la potrà aiutare a capire che decisione prendere. Ma Flo si renderà conto che dietro alla possibile separazione tra Liam e Hope, c’è anche lei? Tutte le bugie su Beth hanno cambiato la vita di questa coppia che adesso potrebbe godersi una figlia in modo sereno e invece…Il fatto che Thomas abbia poi detto a Hope che anche Caroline l’avrebbe voluta al suo posto, qualora le fosse successo qualcosa, la lascia sgomenta…

Wyatt e Sally hanno avuto una forte litigata e la giovane ha deciso che per il momento si prenderà una pausa. Flo potrà approfittare di questo momento per tornare a corteggiare Wyatt?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 16 maggio 2020. La soap ci aspetta al sabato anche questa settimana!