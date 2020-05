Il segreto anticipazioni: Raimundo di nuovo a Puente Viejo ma Francisca non lo sa. Isabella trama contro di lei

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 16 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano quanto sta per succedere in paese. Come avrete visto, Francisca ormai da settimane, si chiede come sia possibile che suo marito non l’abbia cercata. Ma in realtà Raimundo l’ha fatto solo che la marchesa non ha detto nulla alla sua ospite. Ed è per questo che ci chiediamo: cosa trama davvero Isabella alle spalle di Francisca? Sta spendendo i suoi soldi per fare cosa?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 MAGGIO 2020

Dopo l’annuncio di Ramón, Ignacio teme di poter essere licenziato dall’azienda di famiglia. Mauricio confessa a Marcela che ha un appuntamento e condivide con lei le sue paure. Il sindaco, di sorpresa, appare a La Casona e invita Manuela a pranzo, ma la governante gli fa capire che tra loro non può esserci nulla.

Carolina legge la lettera di Pablo e la condivide con la sua famiglia. Nessuno in famiglia si rende conto che si sta divertendo molto lontano dalla giovane fidanzata. Pare che il pacco che lei gli aveva mandato sia stato rubato…Nel frattempo, Marta decide di vedere Adolfo senza che Rosa sappia nulla. I due sono molto vicini, stanno quasi per baciarsi…

La marchesa, interrogata dai suoi figli, è molto turbata. Ma alla fine si spiega e assicura loro che sta investendo i soldi che il suo ultimo marito le ha lasciato, per cercare di diversificare i beni della famiglia. Quando Antoñita dice alla marchesa che Raimundo è apparso in casa, chiede di non dire nulla a Donna Francisca.

Raimundo incontra Matías e Marcela e condivide con loro la sua tristezza per non aver ancora trovato Francisca. Matias e Marcela non vogliono che Raimundo si renda conto che non vanno più d’accordo e fingono di essere una coppia unita. Mauricio e Marcela parlano della scomparsa di Francisca e si chiedono che fine possa aver fatto la donna.

Matías incontra di nuovo Alicia ma il fatto di non essere onesto con sua moglie, inizia a provocargli un forte dispiacere. Ma la giovane donna lo convince di nuovo che la cosa migliore è vivere nel momento e si lasciano trasportare dalla passione. Dolores parla con Marcela e fa una confessione che la lascia molto pensierosa. Una voce corre per la città: Matías sembra frequentare la figlia di Urrutia, Alicia.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 16 maggio 2020 su Canale 5.