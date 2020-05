Una vita torna domenica: Telmo indaga vuole scoprire tutta la verità su Mateo

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella prossima puntata? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di domenica 17 maggio 2020. Vi ricordiamo infatti che la soap spagnola non va in onda al sabato ma anche questa settimana ci aspetta alla domenica. Telmo come avrete visto sembra non avere dubbi: ormai si è convinto che Mateo sia suo figlio e le parole di Ursula non gli hanno fatto cambiare idea, anzi…Ma è davvero così? Nel frattempo Cinta continua a mentire con i suoi genitori, ma che cosa sta nascondendo?

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domenica 17 maggio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 16 MAGGIO 2020

Telmo sembra non avere dubbi: crede che Mateo sia suo figlio ma non ha le prove per dimostrarlo. Il marito di Lucia sa che l’ex sacerdote potrebbe diventare un nemico per lui e anche un ostacolo visto che Lucia, probabilmente, è in qualche modo ancora legata a lui, che cosa farà? Tra Ramon e Carmen sembra essere nata una tenera amicizia che forse potrebbe diventare anche qualcosa in più!

Mentre Liberto chiede a Susana di riappacificarsi con Lolita, Bellita e Josè Miguel si rivolgono ad uno sciamano per scacciare lo spirito di Celia dalla loro abitazione. Cinta parla con Fabiana e Marcelina del flamenco. Insospettita, Arantxa cerca di capire perché la giovane Dominguez incontra spesso le domestiche.

Bellita continua a credere che la casa sia invasa di fantasmi e non riesce a rasserenarsi. Felipe fa un’altra delle sue scenate in pasticceria. Leonor spedisce una lettera dal Portogallo per la gioia di Rosina sempre felice di sentirla.

Ramon assiste a una scena che gli provoca una grande disperazione. Vede Felipe, completamente ubriaco, perdere il controllo e cadere per strada mentre piange disperato come un bambino. Telmo intanto decide di andare a fondo e indagare. Vuole scoprire se Mateo è suo figlio.

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita. La soap spagnola ve lo ricordiamo, ci aspetta domenica alle 14 su Canale 5.