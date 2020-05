Beautiful anticipazioni: Thomas insidia Hope mentre Wyatt scopre tutto

Hope è ancora molto turbata per quello che è successo con Thomas, che cosa farà? Si lascerà attirare dalla possibilità di avere una nuova famiglia al fianco di Thomas? Nel frattempo Sally e Wyatt hanno litigato e a quanto pare tra di loro potrebbe essere finita. Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 18 maggio 2020? Vi ricordiamo che la soap americana non va in onda domenica, ma torna lunedì con un nuovo episodio in onda alle 13,40. Nella prossima puntata ne vedremo ancora delle belle anche perchè dopo la litigata tra Wyatt e Sally tante cose potrebbero cambiare.

Non ci resta che scoprire le anticipazioni della prossima puntata.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 18 MAGGIO 2020

Hope continua a ripensare a tutte le cose che Thomas le ha detto: potrebbero essere una famiglia felice insieme al piccolo Douglas mentre Liam potrebbe stare con Steffy e godersi le due bambine…

Nel frattempo Quinn viene a sapere che suo figlio a Sally hanno litigato e sembra essere molto felice per questa notizia. Sally deve dire la verità a Thomas: nel corso del litigio ha parlato con Wyatt di quelle che sono le sue intenzione e gli ha quindi detto di quello che vorrebbe fare con Hope. Come la prenderà Thomas? E’ chiaro che adesso Wyatt potrebbe mettere in guardia Liam che non immagina neppure lontanamente quello che il suo rivale ha intenzione di fare…Wyatt infatti non approva in nessun modo che Thomas sia così pressante con Hope…E pensare che se solo Flo dicesse la verità su quanto accaduto, tutto questo potrebbe cambiare per sempre…Ma la verità sulla piccola Beth sembra essere davvero molto molto lontana…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì pomeriggio. Si torna come sempre alle 13,40. Domani invece alle 14 andrà in onda Una vita.