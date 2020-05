Il segreto anticipazioni: Marcela sospetta che Matias la tradisca, Francisca isolata

Francisca è sempre più triste senza suo marito ma non sa che Raimundo sta a pochi passi da lei…La marchesa però fa in modo che la donna non lo scopra e non le dice che Raimundo in realtà era stato già in paese a cercarla. Cosa succederà dunque nelle prossime puntate della soap? Lo scopriamo iniziando dalla puntata de Il segreto di lunedì 18 maggio 2020. Vediamo le ultime news da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 18 MAGGIO 2020

Marta si ferma proprio nel momento in cui sta per baciare Adolfo. Il giovane insiste, ma sente che sta tradendo sua sorella Rosa. Rendendosi conto che le cose si stanno complicando, Marta pensa che smetterà di consegnare i messaggi ad Adolfo. Rosa quindi cerca di capire come mai sua sorella abbia cambiato così repentinamente idea, Marta si giustifica dicendo che non vuole avere problemi per via della marchesa.

Alicia rimprovera sua madre, quando la trova in un atteggiamento molto affettuoso con la piccola Carolina. Non puoi acconsentire a poter avere una relazione così affettuosa con le persone che servi.

Quando Ramón torna in città, informa correttamente D. Ignacio del suo esilio a Puente Viejo: deve tornare a Bilbao per gestire un’altra delle società del gruppo familiare. Nel frattempo, un giornalista che non mostra il suo volto, continua con le sue indagini su Ignacio, che indica come assassino.

Matías continua a godersi il momento con Alicia, ma si sente in colpa quando pensa a Marcela. Raimundo vuole vedere suo nipote, ma Marcela cerca di coprire suo marito.Marcela però ha scoperto delle voci che arrivano in paese e vorrebbe avere un confronto con suo marito…

La signora è nostalgica e ordina ad Antoñita dei fiori dal campo dove passeggiava con Raimundo. D’altra parte, Tomás nota che suo fratello è un po’ depresso, nonostante il fatto che il giovane non si lasci andare, si rende conto che ciò è dovuto alle sue flirt con Marta, la figlia maggiore di D. Ignacio.

Francisca non immagina che suo marito sia molto più vicino di quello che lei pensa…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda lunedì 18 maggio 2020 su Canale 5.