Una vita anticipazioni: Telmo è il padre di Mateo? Lucia tace, Eduardo si infuria

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 18 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38! In questi mesi abbiamo provato nel nostro piccolo a tenervi compagnia con le anticipazioni e le ultime news dal mondo delle soap e speriamo, in vista di questa tanto attesa ripartenza, di aver fatto il massimo! E adesso torniamo ad Acacias: avrete capito che Telmo ha molti dubbi e crede che Mateo possa essere suo figlio. Ma ovviamente se Lucia non gli dirà la verità, lui non avrà nessuna prova per dimostrarlo. Ramon, davvero molto preoccupato per Felipe, vorrebbe aiutarlo ma non sa come fare. Nel frattempo Bellita e suo marito continuano a combattere con la paura che in casa ci siano dei fantasmi…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 MAGGIO 2020

Ramon chiede a Carmen di stare attenta a Felipe e di stargli vicino visto che sembra essere ancora molto provato da quello che è successo. Le dice anche di informalo su quello che succede nella sua vita. Mentre Carmen sembra avere un certo feeling con Ramon, chi proprio non digerisce la sua presenza ad Acacias 38 è donna Susanna che cerca ancora di fare il possibile per isolarlo…

Telmo ha deciso di affrontare direttamente Lucia e le chiede se Mateo sia o meno suo figlio. Non se ne può andare da Acacias 38 senza sapere che cosa sta succedendo davvero. Ma mentre i due parlano, il marito di Lucia gli scopre e minaccia Telmo intimandolo di andare via e di lasciare in pace, una volta e per sempre, sua moglie. Eduardo se la prende poi con Lucia, colpevole di aver permesso a Telmo di entrare nella loro casa.

Liberto a differenza di sua zia, cerca di ricucire i rapporti con Ramon e gli promette anche che cercherà di stare vicino a Felipe che ancora soffre per la morte di sua moglie. Susana invece continua a boicottare Lolita.

Ursula cerca di aiutare Lucia ma la situazione è alquanto complicata…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda su Canale 5 il 18 maggio 2020. Vedremo domani la prima parte dell’episodio 973 di Acacias 38.