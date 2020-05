Beautiful anticipazioni: Sally un ostacolo per Thomas, che succederà? Liam scopre tutto

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 19 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano la trama del prossimo appuntamento. Avrete visto che Thomas sta iniziando l’ultima fase del suo piano. Ormai non si nasconde più ed è uscito allo scoperto con Hope. Le ha detto che vorrebbe stare insieme a lei, che formerebbero una famiglia perfetta insieme…Hope in un primo momento è rimasta destabilizzata dal bacio che Thomas le ha dato ma non ha potuto fare a meno di riflettere su quelle parole. Thomas sa bene che carte giocarsi e le ha mostrato la foto di Steffy e Liam insieme con le bambine, facendole capire che quello è il posto giusto per suo marito mentre lei potrebbe avere una bella famiglia con lui…Thomas punta sul legame strettissimo che si è creato tra Hope e Douglas. La giovane Logan però al momento è ancora perplessa.

Sally invece ha litigato con Wyatt e gli ha anche parlato di quello che sta succedendo tra Thomas e Hope…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 MAGGIO 2020

Sally ha parlato con Thomas di quello che è successo con Wyatt e il giovane Forrester pensare che abbia fatto una mossa sbagliata. Non avrebbe dovuto dire nulla su quello che sta succedendo tra lui e Hope e non avrebbe dovuto lasciare il suo appartamento. Adesso Thomas ha due occhi in meno e informazioni che potevano essere utili che vengono a mancare. Il giovane stilista se la prende con Sally che forse neppure immagina quello che Thomas vuole fare. Nel frattempo Ridge continua a pensare che il posto giusto per suo figlio sia accanto a Hope perchè vicino a Steffy dovrebbe esserci Liam.

In tutta questa storia però nessuno sembra aver fatto i conti con i sentimenti di Liam che non ha nessuna intenzione di tornare con Steffy e anzi, continua a essere fedele alla donna che ama, Hope…Wyatt comunque ha avvertito Liam di quello che sta succedendo e il giovane interviene subito per bloccare questo avvicinamento pericoloso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 19 maggio 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.