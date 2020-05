Il segreto anticipazioni: il tradimento di Matias e le ricerche di Raimundo. Troverà la sua Francisca?

Cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 19 maggio 2020. Una nuova puntata con la soap spagnola ci attende: Francisca scopre che suo marito è a pochi passi da lei? Perchè Isabella sta mentendo? Adolfo riuscirà a scegliere tra Marta e Rosa? E che cosa farà Marcela che dubita di suo marito? Matias è ancora in pericolo di vita?

Ramón confessa a D. Ignacio che la sua gestione si è rivelata impeccabile, quindi, i familiari, hanno deciso che può tornare a Bilbao. L’uomo d’affari chiede a Ramón di dirlo alle ragazze! Ma come reagiranno di fronte a questa sorpresa visto che sembravano aver accettato di buon grado l’idea di restare in paese?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 MAGGIO 2020

Dopo aver rimproverato sua figlia per la sua impertinenza con la piccola Carolina, Encarnación avverte Alicia del possibile trasferimento a Bilbao. Encarnación scopre che esiste una relazione tra Pablo e Carolina quando si rende conto che sta cercando di fuggire con uno zaino pieno di provviste. Nel frattempo, Ignacio informa le sue figlie del suo imminente ritorno a Bilbao. La reazione delle sue figlie lo lascia sbalordito: nessuna di loro vuole tornare. Non se lo sarebbe mai aspettato.

Matías cerca di spiegarsi con Marcela: il rapporto con la giovane Alicia è solo legato alle battaglie che hanno in comune ma ovviamente sta mentendo…Sua moglie si rende conto che sia lei che sua figlia sono sullo sfondo della vita di Matías. Nel frattempo, Raimundo, durante una chiacchierata con D. Filiberto e il Capitano Huertas, scopre che suo nipote è stato l‘attivista che ha causato il grave sciopero nelle miniere.

Raimundo parla con Matías e gli ricorda che nella vita non c’è niente di più importante della famiglia. La rivoluzione è diventata il centro della sua vita e suo nipote sta sfugge+ndo di mano. Quest’ultimo gli assicura che ha tutto sotto controllo, ma suo nonno non gli crede affatto.

Nel frattempo, Francisca, quando riceve le azioni per le terre che la Marchesa ha acquisito per lei, scopre che l’importo su di esse è molto inferiore a quello che ha dato. Isabella spiega che è una misura che usa per pagare meno tasse, per il momento Francisca è in silenzio. Antoñita racconta alla Marchesa in modo velato di aver incontrato Raimundo.

Adolfo rimane rattristato dal suo fallimento con Marta. E infatti quando la sta aspettando per un altro appuntamento, capisce che non si presenterà…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 19 maggio 2020.