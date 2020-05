Una vita anticipazioni: Camino la giovane ragazza muta ha una crisi, ma che cosa le è successo?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 19 maggio 2020? Telmo troverà le prove per dimostrare che Mateo è suo figlio come sospetta ormai da giorni? Lucia come si difenderà da questo assedio del suo ex convinto che lei lo ami ancora e che il bambino sia suo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della seconda parte della puntata di Una vita episodio 973.

Nelle prossime puntate di Una vita cercheremo inoltre di capire che cosa ha Camino, la figlia di Felicita che è muta. O meglio, al momento non parla ma non è stato sempre così…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 MAGGIO 2020

Per provare a dimenticare i fantasmi che a suo dire si annidano in casa, Bellita organizza un’altra festicciola con le vicine di casa anche per conoscerle meglio. Ci sono Susana, Rosina e c’è Felicita con sua figlia che fino a questo momento è rimasta in secondo piano. La ragazza, oltre a non parlare, è anche molto timida…Al momento sappiamo davvero pochissimo di lei. Ed effettivamente la ragazza deve aver subito un trauma. Mentre sua madre e suo fratello discutono cade a terra un vassoio e la giovane va in crisi. Che cosa è successo alla giovanissima Camino? Nelle prossime puntate della soap spagnola ci sarà spazio anche per capire perchè la ragazza non parla e perchè ha queste crisi…

Genoveva riesce a conquistare Susana e Rosina ma fa un nuovo errore: dimentica infatti di chiudere la finestra che dà su calle Acacias e tutti i vicini la vedono mentre amoreggia con Samuel. Le donne di Acacias 38 sono praticamente sotto choc per quello che hanno visto. Lucia confessa a Ursula che Mateo è davvero figlio di Telmo. La Dicenta allora non mentiva, pensava davvero che Eduardo fosse il padre del bambino?

Nonostante la festa organizzata per provare a dimenticare i fantasmi, Bellita continua a credere che la casa sia invasa…Sua figlia intanto riceve un pacco e lo tiene nascosto…Ma le bugie si sa, hanno le gambe corte e infatti la domestica di casa, scopre tutto. Nel frattempo Felipe torna a casa ancora una volta ubriaco e finisce per farsi molto male per fortuna insieme a lui c’è Agustina…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 19 maggio 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.