Beautiful anticipazioni: Flo continua a tacere e Zoe la obbliga al silenzio

Thomas e Sally hanno una brutta discussione perchè il giovane Forrester non ha gradito il fatto che la ragazza abbia detto tutto a Wyatt; allo stesso tempo Sally non gradisce l’aver dovuto discutere con il suo fidanzato per colpa di Thomas. Intanto Hope si sente in colpa mentre Liam si prepara a tornare da Parigi. Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani 20 maggio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Non ci resta che leggere le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 MAGGIO 2020

Liam si prepara a tornare da Parigi e Hope si sente in colpa per quello che è successo con Thomas anche se non è stata lei a baciarlo…Intanto anche Wyatt cerca di capire quello che è successo tra Thomas e Hope e spera che il ragazzo non abbia fatto nulla di male…

Intanto anche Flo cerca di capire qual è il suo posto nel mondo. Hope ci tiene moltissimo a lei e tutta la famiglia l’ha accolta nel migliore dei modi. Ha trovato una casa, una famiglia e un lavoro ma sa di non meritare tutto questo. Si rende conto che la sua nuova vita si basa su una bugia e continua a credere che forse dovrebbe dire a tutti quello che è successo con Beth.

Ma Zoe le ricorda il patto che hanno fatto e le dice che non deve per nessuna ragione parlare…Flo non sa davvero che cosa fare è molto provata da tutta questa vicenda. Nel frattempo la piccola Phoebe continua a vivere con Steffy come se fosse sua figlia quando in realtà ha una madre e un padre…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 20 maggio 2020.