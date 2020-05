Una vita anticipazioni: Lucia decide di tacerà non dirà a Telmo che Mateo è suo figlio

Telmo continua a pressare Lucia: vuole sapere la verità su Mateo. La donna non sa più come gestire la cosa e alla fine si confida con Ursula e le rivela che il piccolo è davvero figlio del suo ex fidanzato. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prima parte dell’episodio 974 di Acacias 38! Che cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani 20 maggio 2020? Come avrete visto nell’ultimo episodio la moglie di Samuel pensava di aver fatto la mossa giusta per conquistare soprattutto Susana che è quella più difficile da gestire. E ce l’aveva fatta solo che poi, ha commesso un grande errore. Le vicine l’hanno vista a causa della finestra lasciata aperta, amoreggiare con Samuel e hanno di nuovo cambiato idea sul suo conto. Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 MAGGIO 2020

Lucia parla con Ursula di quelle che potrebbero essere le conseguenze se dovesse rivelare a tutti che Mateo è figlio di Telmo. Probabilmente lei e l’ex sacerdote non recupererebbero più il loro rapporto; Eduardo sarebbe umiliato in pubblico e questo significherebbe che il piccolo Mateo potrebbe restare senza un padre e senza una famiglia unita. A quanto pare anche Eduardo crede che Mateo sia suo figlio.

Alla fine Cinta, scoperta mentre stava uscendo di casa, ha detto alla domestica che avrebbe dovuto incontrare un fidanzato basco. Ma è evidente che si tratti di una bugia: la ragazza stava uscendo per andare a ballare? Casilda ha intuito che tra Carmen e Don Ramon c’è una amicizia speciale ma la domestica nega! Inoltre la ragazza dice a Carmen quello che le vicine di casa hanno visto e lei prontamente lo riferisce a Genoveva che sembra essere messa ko da questa rivelazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 maggio 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.