Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt travolti dalla passione ma con un segreto ingombrante

Sally dopo la discussione avuta con Thomas sembra avere intenzione di riprendersi Wyatt e recuperare la sua fiducia. Ma le cose sono molto complicate. In primis perchè il giovane Spencer si è sentito tradito, in secondo luogo perchè non è affatto indifferente al fascino che Flo ha su di lui. Ma se con Sally si è infuriato per quello che ha fatto con Thomas, cosa potrebbe accadere se scoprisse tutte le bugie di Flo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 21 maggio 2020. Wyatt come avrete visto, ha parlato con sua madre delle complicazioni che ci sono state con Sally e ovviamente Quinn, che non ha mai visto di buon grado la giovane stilista, è felice di come sono andate alla fine le cose. Ma tra Wyatt e Sally è davvero finita per sempre?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 MAGGIO 2020

Sally non ha nessuna intenzione di permettere che i problemi avuti a causa di Thomas possano turbare la storia d’amore con Wyatt e lo mette subito in chiaro con Quinn che invece a quanto pare spera che suo figlio rinsavisca e metta fine il prima possibile alla loro relazione. Ed effettivamente non sembra che Wyatt sia particolarmente turbato dalla fine della sua storia con Sally visto che poche ore dopo l’addio, è già tra le braccia di un’altra donna. Tra lui e Flo infatti si accende la passione e a quanto pare i sentimenti provati nei vecchi tempi, riemergono improvvisamente.

Ma cosa potrebbe succedere se Wyatt scoprisse tutto quello che Flo ha fatto a Beth ? Cosa succederà quando Wyatt saprà come Flo ha tramato alle spalle di tutti ferendo le persone che l’hanno amata di più? E’ ancora presto per scoprirlo…

Nel frattempo Thomas, dopo aver parlato con Sally non cambia comunque idea su quello che vuole fare pur sapendo che adesso Liam sa quelle che sono le sue intenzioni. Cosa accadrà? Hope si lascerà turbare da questo corteggiamento?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 21 maggio 2020.