Una vita anticipazioni: Ursula chiede a Telmo di lasciare Acacias 38 per il bene di Mateo

Susana è rimasta particolarmente sconvolta dopo aver visto Genoveva e Samuel dalla finestra e la sua reazione non tarda ad arrivare…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rilevano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 21 maggio 2020. La moglie di Samuel sembrava aver conquistato la fiducia delle vicine di casa e invece…E’ bastata una distrazione per far cambiare tutto di nuovo! Nel frattempo Lucia ha confessato il suo grande segreto a Ursula: il piccolo Mateo non è figlio di suo marito come lei ha sempre detto . Il bambino è figlio di Telmo, di questo Lucia non ha dubbi. Ma non vuole che l’ex prete lo sappia e spera che se ne vada il prima possibile da Acacias 38…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 21 maggio 2020.

Nella puntata di Una vita in onda domani vedremo la reazione di Susana e delle altre, nel vedere Genoveva dopo quello che la donna ha fatto…Intanto Telmo sembra non avere nessuna intenzione di lasciare Acacias 38, anzi…L’uomo si avvicina ancora una volta a Mateo perchè vuole recuperare il tempo perso, sempre più convinto del fatto che il bambino sia suo figlio anche se Lucia ha negato tutto.

Ramon, sempre più turbato da quello che è l’atteggiamento di Felipe che si sta distruggendo con le sue mani decide di fare qualcosa e chiede a Emilio di non vendere più alcol all’avvocato, il giovane lo farà? Bellita intanto cerca di scacciare fantasmi e demoni dalla sua casa, sempre più convinta che ne sia invasa…Anche Liberto cerca di fare qualcosa per Felipe ma l’avvocato non ha gradito la sua ritrovata amicizia con Ramon e per questo gli chiede di uscire da casa sua ma anche dalla sua vita.

Arantxa decide di seguire la giovane Cinta convinta che stia nascondendo qualcosa. Telmo parla con Ursula delle sue convinzioni ma la donna prova a convincerlo del fatto che Mateo non sia suo figlio...Ursula chiede all’ex prete di lasciare Acacias 38 per il bene di tutti. Che cosa farà Telmo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 21 maggio 2020 su Canale 5.