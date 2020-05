Beautiful anticipazioni: Liam e Thomas inizia la guerra

Liam dopo esser stato avvisato da Wyatt non ha perso tempo ed è tornato il prima possibile a Los Angeles. Non ha nessuna intenzione di perdere Hope ma soprattutto non ha intenzione di vederla al fianco di un altro uomo. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful per la puntata di domani 22 maggio 2020.

Sally ha intenzione di fare pace con Wyatt ma non sa che intanto lui ha giù voltato pagina gettandosi tra le braccia di Flo. Tra loro c’è ancora una grande passione e forse un sentimento che non si è mai spento. Ma che cosa succederà quando Wyatt scoprirà che Flo sta custodendo dei segreti ben più gravi di quelli che aveva Sally? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano le ultime news dalle puntate americane della soap!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 MAGGIO 2020

Zoe parla con Flo e le dice che non dovrebbe intromettersi nella vita di Hope e che forse è giusto che la Logan si rifaccia una vita, magari pensando di essere la figura perfetta per Douglas. Flo non vorrebbe che Hope lasciasse Liam perchè chiaramente si sentirebbe ancora una volta in colpa visto che tutto questo sta succedendo per causa sua…Flo non immaginava che Zoe stava spiando la conversazione e ne resta stupita. Ma Flo ha anche altro a cui pensare: tra lei e Wyatt le cose sembrano andare alla grande. Nel frattempo Liam torna da Parigi perchè non vuole che sua moglie venga importunata da Thomas.

Una volta arrivato in città decide di affrontare subito il figlio di Ridge e lo invita a stare il più lontano possibile da sua moglie. Tra Thomas e Liam inizia la guerra neppure troppo fredda?

Vedremo che cosa succederà! Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati!