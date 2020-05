Il segreto anticipazioni, Francisca e la marchesa pronte all’affondono: rivogliono la Villa

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 22 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano quello che sta per accadere in paese. Come avrete capito Marcela, sta cercando di recuperare il suo matrimonio ma Alicia complica tutte le cose. Raimundo cerca di mettere in riga suo nipote ma non ci riesce…Matias infatti ha le sue idee in merito a famiglia e rivoluzione…Intanto la famiglia di Don Ignacio si prepara a lasciare il paese anche se le ragazze non hanno nessuna intenzione di partire. Cosa succederà dunque nelle prossime puntate della soap? Iniziamo con la trama di domani, ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 MAGGIO 2020

Marcela si vendica delle sue discussioni con Alicia, che accusa di aver rubato a suo marito. La giovane donna non sembra impantanarsi e ribadisce la sua libertà. Marcela è determinata a salvare il suo matrimonio, ma d’altra parte è molto triste e lo confessa a Tomás, mentre Tomás non smette di pensare agli ordini di sua madre di porre fine alla vita di Matias.

Carolina e Rosa cercano di convincere Marta per tornare a portare le lettere ad Adolfo. E la ragazza alla fine cede. Nel frattempo, Encarnación vede come sua figlia, Alicia, inganna Carolina o finge come nessun altro. Ma alla fine sarà Rosa a consegnare la lettera ad Adolfo!

Adolfo è molto nervoso per le notizie sulla partenza del Solozábal dalla città e non vede l’ora di andare a La Casona, ma suo fratello lo ferma e gli suggerisce che dovrebbe prima capire di chi si è innamorato e prendere quindi una decisione. Urrutia informa la marchesa delle novità circa la partenza della famiglia di Don Ignacio che si prepara a lasciare Puente Viejo.

Adolfo e Tomás condividono confessioni d’amore. Il primo che è stato lasciato solo come una lacrima per Marcela, mentre Adolfo continua a essere diviso tra Marta e Rosa. L’appuntamento che Adolfo ha con Marta termina con un bacio appassionato, mentre Isabel informa Francisca che i Solozábal stanno lasciando la città ed entrambi celebrano la notizia, che potranno finalmente fare offerte sulla loro vecchia casa e così recuperarla.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 22 maggio 2020.