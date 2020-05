Beautiful anticipazioni: passione tra Flo e Wyatt ma le bugie non si cancellano

Wyatt si lascia consolare da Sally mentre la giovane spera ancora di poter tornare con Spencer. Ma si rende conto che i problemi non mancano. Sa bene che ha anche Quinn contro e che non sarà affatto semplice rimettere insieme i tasselli di questa relazione. E le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Wyatt dimenticherà molto in fretta Sally. Come vedremo anche nella puntata in onda domani 23 maggio 2020. Flo e Wyatt scopriranno di provare ancora una grande intesa. Ma non dimentichiamoci una cosa fondamentale: Sally e Wyatt hanno litigato perchè lei gli ha nascosto un segreto, cosa potrebbe succedere se Wyatt scoprisse tutto il male che Flo in qualche modo, ha contribuito a fare a suo fratello e a Hope?

Non ci resta che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di domani, 23 maggio 2020. Per il momento il piano di Thomas sembra esser fallito visto che Liam non ha intenzione di perdere sua moglie ma i colpi di scena, non mancheranno!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 MAGGIO 2020

Si va in onda anche al sabato e torna un nuovo appuntamento con Beautiful. Come avrete capito Quinn è felicissima per l’attuale rottura tra Sally e Wyatt del resto non ha mai sopportato la giovane stilista. E fa il tifo per Flo. Spera che la ragazza e suo figlio si rimettano insieme. E per favorire questa relazione è anche disposta a fare qualche piccolo sacrificio e qualche richiesta. Decide di chiedere a Eric di poter ospitare Flo e Shauna a casa loro, in modo che si sentano ben accolte in famiglia, in attesa di poter poi trovare una nuova sistemazione. Eric non sembra essere particolarmente entusiasta della cosa ma alla fine per amore di Quinn accetta…

Flo sa bene che Wyatt non tollera le bugie e si rende conto che se scoprisse la sua, non le rivolgerebbe la parola per il resto della vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 23 maggio 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.