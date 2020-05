Il segreto anticipazioni: Raimundo continua a cercare Francisca ma lei non lo sa

Il segreto torna al sabato e tornano anche le nostre anticipazioni. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo ! Avrete visto che Francisca e la Marchesa si preparano per l’affondo finale. Dopo aver saputo che Ignacio se ne sta per andare, si preparano per l’acquisto della Villa. Sono pronte…Ma ce la faranno? E Marcela che cosa deciderà? Perdonerà Matias o troverà modo di dirgli che il matrimonio deve finire?

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani, 23 maggio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 MAGGIO 2020

Adolfo e Marta, dopo il bacio appassionato, notano che tutto è cambiato per loro. Promettono che rimarranno in contatto e nonostante gli imminenti inconvenienti. Adolfo confessa a suo fratello ciò che ha vissuto con Marta. È così entusiasta del loro incontro che ha dimenticato di aprire la lettera di Rosa. Quando lo fai, si rende conto di aver esagerato vistoc he sta giocando con i sentimenti di una ragazza che si è innamorata di lui… Rosa ha dato il suo cuore e promette il suo amore incondizionato per sempre. Adolfo non poteva essere più confuso. Tomas gli consiglia di finire la sua storia d’amore con entrambe.

Francisca già immagina di recuperare La Casona e di essere nuovamente la signora di Puente Viejo, dopo la notizia dell’addio dei Solozábal alla città. Urrutia esorta Ignacio a incontrarsi con Isabel per farle un’offerta per la miniera. La Marchesa è sorpresa quando Ulloa insiste nel trovare sua moglie, Doña Francisca.

Raimundo consiglia a Marcela di non gettare la spugna e di lottare per l’amore di Matías. Ma a quanto pare Alicia continua a essere nella vita di entrambi. Lo informa che ha dovuto sbarazzarsi delle armi che sarebbero andare a Puebla. La guardia civile è alle calcagna.

Marta confessa a Manuela il suo bacio con Adolfo. Quando Rosa chiede ansiosamente com’è andato l’appuntamento con Adolfo, le assicura che il ragazzo ha preso di buon grado la notizia della partenza. Rosa è angosciata, non capisce perché è così fredda e ne parla con Carolina. La ragazza pensa che deve fare qualcosa ma non sa cosa…Rosa richiede a Marta di fornire dettagli su ciò che è accaduto: sa che sta nascondendo qualcosa. Per questo motivo decide di vedere Adolfo.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 23 maggio 2020.